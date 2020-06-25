Pakistan Havacılık Bakanı: Ülkedeki her üç pilottan birinin ehliyeti sahte
Pakistan Havacılık Bakanı, ülkedeki pilotların yüzde otuzunun sahte ehliyet kullandığını ve uçabilecek kadar bilgileri olmadığını ifade etti.
Pakistan Parlamentosu'na konuşan Pakistan Federal Havacılık Bakanı Gulam Sarvar Han, ülkede 262 pilotun ehliyet sınavına kendisinin girmediğini ve sınavı geçmeleri için başkalarına para verdiğini söyledi.
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CNN'in haberine göre; ülkenin yerel havayollarında çalışan 860 pilot bulunuyor.
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Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), sahte ehliyet kullanan tüm pilotların uçmasını yasakladıklarını duyurdu.
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Havayolu sözcüsü, "PIA, sahte ehliyetlerin sadece bizim değil, tüm Pakistan havacılık sektörünün sorunu olduğunun bilinmesini ister" ifadelerini kullandı.
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