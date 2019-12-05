Pakistan güzellik kraliçesi Zanib Naveed trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
2012 senesinde Pakistan'da güzellik kraliçesi seçilen Zanib Naveed, kullandığı otomobil virajı alamayınca bariyerlere çarpıp takla atarak yoldan çıktı.
2012'de Pakistan'ın güzellik kraliçesi seçilen Zanib Naveed, feci şekilde can verdi. ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Naveed, lüks otomobilini kullanırken virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Araç, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yoldan çıktı. Görgü tanıkları, olay yerinde hayatını kaybeden Naveed'in araçtan uçtuğunu söyledi.
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Yapılan incelemeler sonucu, Naveed'in alkol ya da uyuşturucu kullanmadığı tespit edildi.
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Naveed, 2012 yılında Toronto'da düzenlenen Miss Pakistan World güzellik yarışmasında Lahore'u temsil ederek tacın sahibi olmuştu.
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