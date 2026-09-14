Pakette bu kod varsa aman dikkat! Domuz ve böcek bileşenleri içeriyor...

DOMUZ VE BÖCEK KAYNAKLI AROMA VERİCİLERE DİKKAT

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise kaynak malzemelere ilişkin oldu. Buna göre domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler ile bunların üretiminde kullanılan kaynak materyallerin gıdalarda kullanımı yasaklandı.