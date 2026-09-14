Pakette bu kod varsa aman dikkat! Domuz ve böcek bileşenleri içeriyor...
Marketlerde artık yeni bir dönemin kapısı açıldı. Alışveriş yaparken bu ürünlere dikkat etmekte fayda var. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda kullanılan aroma vericilere ilişkin kuralları yeniledi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle domuz ve böcek kaynaklı aroma vericilerin gıdalarda kullanımı yasaklanırken, bazı aroma maddeleri için de kullanım ve piyasaya arz yasağı getirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yürürlüğe giren bu yeni düzenleme; gıdalarda kullanılan tat ve koku vericiler, tütsü aromaları ve bu maddelerin elde edildiği kaynak malzemeleri kapsıyor. Yeni kurallara göre, tüketici sağlığı açısından güvenilirlik riski oluşturmayan ve tüketiciyi yanıltmayan aroma vericilerin kullanımına izin verilecek.
DOMUZ VE BÖCEK KAYNAKLI AROMA VERİCİLERE DİKKAT
Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise kaynak malzemelere ilişkin oldu. Buna göre domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler ile bunların üretiminde kullanılan kaynak materyallerin gıdalarda kullanımı yasaklandı.
Ayrıca aroma vericilerin perakende satış noktalarında tüketiciyi yanıltacak şekilde sunulmasının ve herhangi bir alkollü içki adıyla piyasaya arz edilmesinin önüne geçilecek.
BU KODLARIN YAZILDIĞI ÜRÜNLERİ ALMAYIN
Yönetmelik kapsamında FL 04.029, FL 05.100, FL 05.175, FL 05.222, FL 15.029, FL 15.030, FL 15.060, FL 15.119, FL 15.130 ve FL 15.131 kodlu 10 aroma verici maddenin 31 Aralık 2026'dan itibaren piyasaya arzı, gıda üretiminde kullanımı ve ithalatı durdurulacak.