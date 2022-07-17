Pahalılık Ayta Sözeri'yi de vurdu! Sahnesinde dikkat çeken o açıklamayı bomba gibi patlattı
Kuvvetli sesi ve muhteşem şarkılarıyla tüm Türk Sanat Müziği sevenleri büyüleyen Ayta Sözeri, önceki akşam sevenleriyle buluştuğu Bodrum sahnesinde önceki sahnelerinde giydiği kıyafetin aynısını giyince eleştirilerin kurbanı oldu. Sevenlerinin önünde yaptığı açıklama ise gündeme bomba gibi düştü. Bakın Ayta Sözeri'ye konserlerde aynı kıyafeti giydiren ne...
Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden biri olan Ayta Sözeri, önceki gün Bodrum'da sahne aldı. Önceki sahnede giydiği kıyafetin aynısını giydiği dikkat çeken Sözeri, yaptığı şok açıklamayla gündemde yerini aldı. Pahalılıktan oldukça etkilendiği görülen Sözeri, bakın konserde söylediği hangi sözlerle geceye damga vurdu...
Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden Ayta Sözeri, önceki akşam Bodrum Türkbükü'nde bir mekanda müzikseverlerle buluştu.
Ünlü şarkıcı, bu hafta da sahnesinde aynı elbiseyi giydi.
Bodrum'da sahneye çıkan Ayta Sözeri, "Devir tasarruf devri" diyerek hayranlarına seslenirken, "Kıyafetlere çok para vermeyi sevmiyorum, zaruri masraf" açıklamasını yaptı.