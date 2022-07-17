Pahalılık Ayta Sözeri'yi de vurdu! Sahnesinde dikkat çeken o açıklamayı bomba gibi patlattı

Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden biri olan Ayta Sözeri, önceki gün Bodrum'da sahne aldı. Önceki sahnede giydiği kıyafetin aynısını giydiği dikkat çeken Sözeri, yaptığı şok açıklamayla gündemde yerini aldı. Pahalılıktan oldukça etkilendiği görülen Sözeri, bakın konserde söylediği hangi sözlerle geceye damga vurdu...