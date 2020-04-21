Paçanga böreği tarifi çok pratik!
Genellikle restoranlarda başlangıç olarak yemeğe alıştığımız paçanga böreğini evde yapmaya hazır mısınız? Peki paçanga böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz paçanga böreği tarifi!
İster sabah kahvaltılarınızda ister akşam yemeğinde yiyebileceğiniz bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz. İşte malzemeler!
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Malzeme Listesi
2 adet yufka
100 gr pastırma
100 gr rende kaşar
1 adet domates
2 adet çarliston biber
200 ml ayçiçek yağı(kızartmak için)
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Hazırlanışı
Yufkaları 4'e bölün (Daha ufak boyutlarda börekler istiyorsanız 8'e de bölebilirsiniz)
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Bir tavada biberleri soteleyin pastırmaları ekleyin daha sonra domatesi, tuzu ve karabiberi de ekleyip 2-3 dakika pişirin.
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