Özür bile yetmedi! Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz'ı yıkan haber

ZAMLI SÖZLEŞMEYE DURSUN ÖZBEK FRENİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Dursun Özbek'in aklında kısa vadede Barış Alper Yılmaz'a zam yapma gibi bir düşünce yok.Başkan Özbek'in biraz bekleyip Barış Alper'in performansını gözleyeceği ve takıma sezon başındaki istek ve inanç ile katkı yapmaya devam etmesi durumunda milli futbolcuyla zam için masaya oturacağı öğrenildi.