Özür bile yetmedi! Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz'ı yıkan haber
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Barış Alper Yılmaz özür diledi ve takımda kalacağını açıkladı. Ancak yıldız isme Sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek'ten şimdilik kötü bir haber geldi.
Bilindiği üzere Milli Takım arasından önce Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transferine izin verilmemesi sonrası oyuncu ve menajeri Tuncay Maldan ile yönetim arasında kriz yaşanmıştı.
Bir süre idmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz, ardından bu kararından dönerek antrenmanlara başlamıştı.Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla camiadan özür dileyen ve tüm odağıyla birlikte takıma katkı sağlamak amacıyla Galatasaray'da kalacağını açıklayan milli futbolcu ile zamlı yeni sözleşme imzalanacağı konuşuluyordu.
ZAMLI SÖZLEŞMEYE DURSUN ÖZBEK FRENİ
Sözcü'de yer alan habere göre, Dursun Özbek'in aklında kısa vadede Barış Alper Yılmaz'a zam yapma gibi bir düşünce yok.Başkan Özbek'in biraz bekleyip Barış Alper'in performansını gözleyeceği ve takıma sezon başındaki istek ve inanç ile katkı yapmaya devam etmesi durumunda milli futbolcuyla zam için masaya oturacağı öğrenildi.
ANTRENMANLARA BAŞLADI
Galatasaray ile yeniden antrenmanlara başlayan 25 yaşındaki yıldız, taraftarla arasındaki kırgınlığı geçirmek için var gücüyle antrenmanlara tekrar başladı.