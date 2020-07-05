Özlem Yıldız öyle bir şey yaptı ki sosyal medyanın diline düştü yine abarttı
Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan Özlem Yıldız, yine dillere düştü. Photoshop'lu fotoğrafı alay konusu oldu.
Yurt dışı tatillerinin ardından koronavirüs salgını sebebiyle tatiline Türkiye'de devam eden Özlem Yıldız, şimdilerde Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Plaj fotoğraflarını da Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor.
Fotoğrafı kusursuz hale getirmek için photoshop yapan Yıldız, müdahaleyi abartınca sosyal medyada çokça konuşuldu. Bu alay konusu olan paylaşımında, fotoğraflarının daha iyi görünmesi için Photoshop'a başvurdu.
Paylaşımında fotoğrafa müdahaleyi abartan 40 yaşındaki ünlü, merdivenleri yamultunca sosyal medyanın diline düştü.
Geçtiğimiz yıllarda bir moda atölyesinde kıyafet deneyen Yıldız, çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaşmıştı. Fotoğrafa photoshop uygulayan Yıldız, aynadaki yansımayı unutunca ortaya bu görüntü çıkmıştı.