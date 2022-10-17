Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den dünyaya yeni müjde! BioNTech aşısıyla kanser tarihe karışıyor

Ürettikleri mRNA aşılarıyla dünyanın koronavirüsle olan mücadelesine en büyük katkılardan birini sunan ve milyonlarca insanın hayatını kurtaran Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurucuları olduğu BioNTech’ten yeni ve müjdeli bir haber daha geldi… Koronavirüse büyük darbe vuran mRNA aşılarının bu kez de kanseri yenmek içn piyasada olacağı açıklandı.