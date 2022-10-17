Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den dünyaya yeni müjde! BioNTech aşısıyla kanser tarihe karışıyor
Koronavirüs pandemisinin yenilmesinde ürettikleri aşı ile büyük emeği olan Uğur Şahin-Özlem Türeci çiftinden tüm dünyaya yeni müjde geldi. Özlem Türeci, mRNA tabanlı kanser aşısının 2030 yılında hazır olacağını açıkladı...
Ürettikleri mRNA aşılarıyla dünyanın koronavirüsle olan mücadelesine en büyük katkılardan birini sunan ve milyonlarca insanın hayatını kurtaran Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurucuları olduğu BioNTech’ten yeni ve müjdeli bir haber daha geldi… Koronavirüse büyük darbe vuran mRNA aşılarının bu kez de kanseri yenmek içn piyasada olacağı açıklandı.
Müjdeyi BBC'de duyurdu
Dün, BBC’den Laura Kuenssberg’e konuşan Prof. Türeci, BioNTech'in Covid aşısının kalbindeki mRNA teknolojisinin geldiği son noktayı ve bu son gelişmelerle birlikte üretilecek yeni aşıların ne şekilde ve hangi hastalıklar için kullanılabileceğini anlattı.
Devrim niteliğinde bir mRNA Covid aşısı üretmek için Pfizer ile ortaklık kuran Alman firması BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin ve Özlem Türeci, önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek ve kanser aşıları konusundaki iyimserliklerini körükleyen atılımlar yaptıklarını söyledi.
mRNA aşıları bu kez de kanser için kullanılacak
Uğur Şahin ve Özlem Türeci, mRNA Covid aşı teknolojisinin kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı olmak için yeniden kullanılabileceğini söylüyor. Pandeminin en başarılı Covid aşılarından birinin arkasındaki ekibie göre, kanseri hedef alan aşılar on yıldan önce üretilmeye başlanabilir. BioNTech kurucuları, 2030 yılına kadar kanseri tedavi etmek için aşı üretmenin mümkün olduğunu söylüyor.