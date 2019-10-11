Özkan Uğur'un eşini görenler şaşkına döndü bakın kendisine nasıl sesleniyorlarmış
MFÖ grubunun üyesi usta sanatçı Özkan Uğur, geçtiğimiz gün eşi Aysun Aslan ile birlikte sokakta yürürken ilginç bir an yaşadı.
Özkan Uğur'un magazin gündeminden uzak olarak sürdürdüğü evliliği tam 30 yıldır devam ediyor. Eski dansçı olan Aynur Aslan'ın son hali ise görenleri şaşırtmaya yetti.
Özkan Uğur eşi Aysun Aslan ile Nişantaşı'nda alışveriş yaparken kameralara yakalandı. Parmağında sargı olan Özkan Uğur, küçük bir operasyon geçirdiğini dile getirdi. Yoldan geçen bir beyefendinin sözleri ise, eğlenceli anlara sahne oldu.
Vatandaşın kendisine, “Sizi televizyonda gördüm. 3 kişi çalıyordunuz. Sizin adınız Mazhar Doğan falan mıydı?” sorusunu sorması üzerine kahkahaya boğulan Özkan Uğur, şu ifadelere yer verdi:
MFÖ'nün eşi değil mi bu?: “Adım Özkan da, Mazhar Özkan da oluyor. Mazhar Fuat Özkan’da, Cemal Reşit Rey gibi tek isim Mazhar Fuat Özkan. “Yoldan geçenler de karımı görünce MFÖ'nün eşi değil mi bu diyorlar”