Özkan Uğur'un eşini görenler şaşkına döndü bakın kendisine nasıl sesleniyorlarmış

MFÖ'nün eşi değil mi bu?: “Adım Özkan da, Mazhar Özkan da oluyor. Mazhar Fuat Özkan’da, Cemal Reşit Rey gibi tek isim Mazhar Fuat Özkan. “Yoldan geçenler de karımı görünce MFÖ'nün eşi değil mi bu diyorlar”