Özkan Görmez dünyanın en yakışıklı 6'ıncı erkeği oldu cümle aleme bozuk attı

Özkan Görmez, Instagram hesabından başarısını görmeyenler için şunları yazdı:

-Bu karede gururla taşıdığım ülkemin adı, kalbimde de aynı onurla yer aldı. Ancak bu yolculukta hissettiğim bazı adaletsizlikler ve yaşadığım hayal kırıklıkları, sessiz kalamayacağım kadar derin. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yaptım, ama bazen çabanız sonucu değiştirmeye yetmez. Yine de başım dik, kalbim temiz. Teşekkürler Türkiyem, umarım bir gün çaba, liyakat ve hakkaniyetin en büyük ödül olduğu bir sistemde yeniden buluşuruz …. 🇹🇷