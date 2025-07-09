Özkan Görmez dünyanın en yakışıklı 6'ıncı erkeği oldu cümle aleme bozuk attı
TÜRK Model Özkan Görmez, Tayland’ın Bangkok kentinde düzenlenen erkek güzellik yarışmasında 6. oldu. Aldığı derece medyada yer bulmayınca Instagram hesabından tepki veren Özkan Görmez, kostümüyle öne çıktı.
25 yaşındaki Özkan Görmez, Tayland’ın Bangkok kentinde düzenlenen, erkek güzellik yarışması Manhunt International 2025’te de 6. olarak ilk 10'a girdi. Özkan Görmez'in bu başarısı medyada yer almazken modelin kostümü öne çıktı.
Ertuğrul Gazi kostümü giydi
Özkan Görmez podyumda Türkiye'yi Ertuğrul Gazi kostümüyle temsil etti. Kostümü büyük beğeni alırken, Görmez dünyanın en yakışıklı 6. erkeği oldu.
Kimse haberdar olmayınca...
Özkan Görmez'in başarısı Türk medyasında fazla yer bulmadı. Instagram hesabından sürekli paylaşım yapan Özkan Görmez, buna rağmen dikkat çekemeyince cümle aleme bozuk attı.
Özkan Görmez, Instagram hesabından başarısını görmeyenler için şunları yazdı:
-Bu karede gururla taşıdığım ülkemin adı, kalbimde de aynı onurla yer aldı. Ancak bu yolculukta hissettiğim bazı adaletsizlikler ve yaşadığım hayal kırıklıkları, sessiz kalamayacağım kadar derin. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yaptım, ama bazen çabanız sonucu değiştirmeye yetmez. Yine de başım dik, kalbim temiz. Teşekkürler Türkiyem, umarım bir gün çaba, liyakat ve hakkaniyetin en büyük ödül olduğu bir sistemde yeniden buluşuruz …. 🇹🇷