Özil ve Gülşe'nin düğünü sonrası Acun Ilıcalı'nın olay paylaşımı! Fenerbahçeliler coştu
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Oyuncu Amine Gülşe, dillere destan bir düğünle evlendi. Düğünün ardından Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşım ise Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.
İngiltere’nin Arsenal takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe ile dün akşam Beşiktaş Four Seasons’ta evlendi.
Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı.
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Nikahı İstanbul Valisi ve İBB Başkanı Vekili Ali Yerlikaya kıydı. 300 kişinin katıldığı düğünde Mesut Özil’in damatlık tercihi Alessandro Martarana marka olurken, Amine Gülşe, Berta marka gelinlik giydi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah sonrası evlilik cüzdanını Amine Gülşe’ye teslim etti.
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Mesut Özil ve Amine Gülşe, nikahtan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve aileleri ile birlikte poz verdi.
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