Özil ve Gülşe'nin düğünü sonrası Acun Ilıcalı'nın olay paylaşımı! Fenerbahçeliler coştu

İngiltere’nin Arsenal takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe ile dün akşam Beşiktaş Four Seasons’ta evlendi.

Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı.