Özgür Özel'e Gaziantep'te deprem şehitliğinde tepki

Depremde yakınlarını kaybeden afetzede bir kadın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaret sırasında tepki gösterdi. Özgür Özel'e seslenen depremzede kadın, "Burada konuşma yapamazsınız, burası siyaset yeri değil" diyerek tepki gösterdi. Yaşlı bir adam da Özel'e kısa süreli tepki gösterdi.