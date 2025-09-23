BIST 11.395
Özgür Özel'den dikkat çeken akşam yemeği! CHP'den açıklama geldi

|
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de kritik temaslarda bulunurken, CHP lideri Özgür Özel ise dikkat çeken bir programa katıldı. Özel, bazı ülkelerin büyükelçileriyle yemek yerken konuyla ilgili CHP'den açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamada, Özel'in, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'in ev sahipliğinde İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle düzenlenen akşam yemeğine onur konuğu olarak katıldığı belirtildi.

