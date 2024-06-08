Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Özel, burada yaptığı konuşmada, çifti tebrik ederek, "Biz burada kız tarafı ya da erkek tarafı olarak tercihte bulunmak yerine hangi aileden olduğumuzu açıklayalım. Biz Türkiye'nin en büyük, birbirini en çok seven, birbirine en çok güvenen, en güçlü ailesi CHP ailesi olarak buradayız. Ben hem iki aileye hem çifte birlikte uzun ömürler diliyorum." dedi.