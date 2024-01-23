Özgür Demirtaş'ın ayarlarıyla oynadılar! 465 bin TL'lik saat, 30 bin liralık kemer takınca...

Twitter aboneliğinden 5 milyon kazanıyor

Mustafa Vardalı isimli Twitter kullanıcısı, yaptığı hesaplamayla Özgür Demirtaş'ın Twitter abonelik panelinden yaklaşık 5 milyon TL kazandığını iddia etti. Abonelikler, kullanıcıların en çok etkileşimde bulunan takipçilerinin platforma yaptıkları katkılar sayesinde X'ten para kazanmalarına yardımcı olmanın bir yolu. Mustafa Vardalı'nın iddiasına göre Özgür Demirtaş da bu abonelikten 5 milyon TL'ye yakın ciro elde ediyor. "Özgür Demirtaş’ın twitter aboneliklerinden aylık yaklaşık 5 milyon TL ciro yaptığını tahmin ediyorum. Yalnız iyi para… Bu kadar yüksek bir gelir için, paylaşılan içerik sayısı bence yetersiz." diyen Vardarlı, şöyle devam etti: