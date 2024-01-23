Özgür Demirtaş'ın ayarlarıyla oynadılar! 465 bin TL'lik saat, 30 bin liralık kemer takınca...
Ekonomist Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'na Hafize Gaye Erkan'ın yerine yeni başkan ararken, lüks takıları sosyal medyanın diline düştü. Bunları görünce ayarı kaçan Demirtaş, Twitter'da esti gürledi...
Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter'da üyelik sistemiyle aylık 5 milyon TL kazandığı iddialarının ardından lüks saat ve kemeriyle gündemde. 466 bin liralık saati, 30 bin liralık kemeri sosyal medyanın diline düşen ve kaç lira verdi ödediği tartışılan Demirtaş'ın ayarları bozuldu. Demirtaş bakın o lüks saat ve kemer ile kaç lira vergi ödediği sorularına nasıl cevaplar verdi.
Twitter aboneliğinden 5 milyon kazanıyor
Mustafa Vardalı isimli Twitter kullanıcısı, yaptığı hesaplamayla Özgür Demirtaş'ın Twitter abonelik panelinden yaklaşık 5 milyon TL kazandığını iddia etti. Abonelikler, kullanıcıların en çok etkileşimde bulunan takipçilerinin platforma yaptıkları katkılar sayesinde X'ten para kazanmalarına yardımcı olmanın bir yolu. Mustafa Vardalı'nın iddiasına göre Özgür Demirtaş da bu abonelikten 5 milyon TL'ye yakın ciro elde ediyor. "Özgür Demirtaş’ın twitter aboneliklerinden aylık yaklaşık 5 milyon TL ciro yaptığını tahmin ediyorum. Yalnız iyi para… Bu kadar yüksek bir gelir için, paylaşılan içerik sayısı bence yetersiz." diyen Vardarlı, şöyle devam etti:
Space'tan da 30.000 x 350 TL=10.500.000 TL
"Space yayınları da varmış. Oradaki içerikler hakkında fikrim yok. Değerli olabilir. Haksızlık olmasın diye belirtmek istedim. Bu arada 30 bine yakın görüntülenme alan abonelik içerikleri varmış. Bu, aylık en az 30 bin aktif ücretli abone demek. Özetle; 30.000 x 350 TL = 10.500.000 TL. İlk tahminimden çok daha yüksek bir rakam çıkıyor."
Sosyal medya gelirlerinin vergisini ödüyor mu?
Bunun ardından Özgür Demirtaş'ın sosyal medyadan elde ettiği gelirin vergisini ödeyip ödemediği merak konusu olmuştu. Demirtaş bu konuyla ilgili sorulara cevap vermemişti.