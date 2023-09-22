Özgür Demirtaş, 'günde 750 bin TL harcıyorum' diyen Dilan Polat'ın başını yakacak!
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı 2. Sayfa programında mal varlığına dair yaptığı açıklamalar sosyal medyada birçok kullanıcıdan eleştiri almıştı. Fenomen isime kafaları karıştıran bir eleştiri de finans profesörü Özgür Demirtaş'tan geldi.
Sosyal medya platformu İnstagram üzerinden uzun yıllardır paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Dilan Polat paylaşımlarıyla gündemlerden düşmüyor.
Çıkarttığı şarkı ve eşiyle olan videolu paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekmeyi başaran fenomen isim lüks yaşantısı ile de birçok kişiden yorum alıyor.
Kısa sürede her hareketiyle Türkiye'nin gündemine oturmayı başaran Polat geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.
Programda Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan fenomen isim program esnasında sözleri ile gündeme adeta damga vurdu.