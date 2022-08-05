Özgü Namal'dan muhabirlere sert tepki! Görüntülendiğini fark edince çıldırdı
2 yıl önce eşini kaybeden ünlü oyuncu Özgü Namal Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Namal görüntülendiğini fark edince çılgına döndü. Basın mensuplarına sert tepki gösterdi.
2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi sonucu kaybeden ünlü oyuncu Özgü Namal zor günleri geride bırakmaya çalışan oyuncu uzun bir süreden sonra Bodrum'da çocuklarıyla birlikte tatil yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu görüntülendiğini fark edince sinirlendi.
Yaklaşık 2 yıl önce eşi Serdar Oral’ı kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, uzun süredir bir projede yer almıyor ve basından uzak bir hayat yaşıyor.
Çocukları Nefes ve Elem Su ile Bodrum'da tatil yapan Namal, önceki gün Ortakent’teki bir plajdaydı. Beyazlamış saçları ve zayıflamış haliyle dikkat çeken Namal, objektifleri fark edince sinirlendi.
Üstünü giyip çocuklarını yanına çağıran oyuncu, plajı terk ederken muhabirlere bağırdı. Namal muhabirlere, “Burası özel bir alan, beni çekemezsiniz. Hemen silin o fotoğrafları” dedi