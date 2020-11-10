Özgü Namal'dan flaş karar eşini kaybettikten sonra olumlu yanıtı verdi
Geçtiğimiz haftalarda eşinin ölümüyle sarsılan Özgü Namal, oyunculuğa dönmek için kolları sıvadı. Acun Ilıcalı'dan gelen teklife olumlu yanıt verdi.
Seneler önce televizyon ekranlarının başarılı ismi olarak görülen Özgü Namal, oyunculuğu bırakmıştı. Eşi Serdar Oral ile evlenmenin ardından Muğla Köyceğiz'e taşınmış ve iki çocuğuyla beraber köy hayatı yaşıyordu.
Geçtiğimiz haftalarda ise Özgü Namal, eşinin ölümüyle yıkıldı. Eşi Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, 7 yıl sonra dizi setlerine dönmek için hazırlıklara başladı.
Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstleneceği dizinin adı Hükümsüz... Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güçlü bir kadının hikayesini anlatacak olan dizinin senaryo yazarı Oğulcan Kırca.
Acun Ilıcalı'nın yılbaşında hayata geçireceği Exxen adlı dijital platform için çekilecek olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı konuşuluyor.