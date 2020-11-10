Özgü Namal'dan flaş karar eşini kaybettikten sonra olumlu yanıtı verdi

Seneler önce televizyon ekranlarının başarılı ismi olarak görülen Özgü Namal, oyunculuğu bırakmıştı. Eşi Serdar Oral ile evlenmenin ardından Muğla Köyceğiz'e taşınmış ve iki çocuğuyla beraber köy hayatı yaşıyordu.