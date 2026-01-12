Özgü Namal'dan eşinden sonra ilk! Aşk tövbesini kiminle bozdu?
2020 yılında 6 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası olan nefes terapisti Ahmet Serdar Oral’ı kaybeden ünlü oyuncu Özgü Namal'ın uzun bir aranın ardından yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Oyuncu Özgü Namal’ın, hayatında uzun aradan sonra yeni bir sayfa açtığı iddia ediliyor.
Namal’ın yaklaşık 6 aydır Ercan Han Üşümez ile birlikte olduğu konuşuluyor. Üşümez, tanınmış bir biyoenerji uzmanı.
Başarılı oyuncu, 2020’de 6 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası olan nefes terapisti Ahmet Serdar Oral’ı kaybetmişti.
Uzun yıllar ekrandan uzak duran ve çocuklarını büyütmeye odaklanan Namal, yaşadığı bu büyük kaybın ardından yaklaşık 3 yıl sonra yeniden setlere dönmüştü.
