Özgü Namal parayı duyunca tav oldu! 6 yıl sonra yeni diziyle geliyor

Namal, ilk olarak oğlu Nefes'i ardından da kızı Elem Su'yu dünyaya getirdi. Çocuklarını, kendisi Muğla'daki çiftlik evinde büyüttü ve bu esnada ekranlardan oldukça uzak kaldı. Şimdilerde ise bir Özgü Namal müjdesi geldi.