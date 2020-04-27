Özgü Namal parayı duyunca tav oldu! 6 yıl sonra yeni diziyle geliyor
Kanal D'de Merhamet dizisiyle fırtınalar estiren Özgü Namal, 6 yıl aranın ardından yeni dizi ve yeni film müjdeleriyle geri dönüyor. Namal'a teklif edilen ücreti duyanın ise ağzı açık kaldı.
Hanımın Çiftliği, Merhamet gibi dizilerle ekranların sevilen yüzü olan Özgü Namal, evliliğinin ardından anne olmasıyla beraber oyunculuğa ara verdi. Son dizisini 2014 yılında çeken Özgü Namal, dizinin bitimiyle Muğla'da bir çiftlik evine taşındı ve köy hayatı yaşamaya başladı.
Anne olmanın heyecanını yaşayan Özgü Namal, çocuklarını kendisi büyütmek isteyince oyunculuk çok arka planda kaldı ve gelen teklifleri elinin tersiyle itti.
Namal, ilk olarak oğlu Nefes'i ardından da kızı Elem Su'yu dünyaya getirdi. Çocuklarını, kendisi Muğla'daki çiftlik evinde büyüttü ve bu esnada ekranlardan oldukça uzak kaldı. Şimdilerde ise bir Özgü Namal müjdesi geldi.
Oyuncu 5 yaşına giren oğlu Nefes'in eğitimi için bir süre önce İstanbul'a döndü. Yapımcılar da peşine düştü. 2014'te bölüm başına en yüksek ücrete imza atan oyuncular arasında yer alan Namal'a yine cazip teklifler sunuldu.