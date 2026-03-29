Özgü Namal duyurdu: Kıskanmak dizisi için yolun sonu mu göründü?
NOW ekranlarının iddialı yapımı Kıskanmak, son günlerde hem senaryosundaki değişimler hem de ayrılık iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Başrol oyuncusu Özgü Namal, dizinin geleceğine dair merak edilen soruları yanıtlayarak izleyicilerini üzen o haberi paylaştı.
NOW TV’nin bu sezona damga vuran iddialı prodüksiyonu Kıskanmak, son bölümlerdeki beklenmedik zaman atlaması ve değişen hikâye örgüsüyle sosyal medyanın en çok konuştuğu konu haline geldi. Dizinin sadık izleyicileri senaryodaki bu ani makas değişikliğini eleştirirken, akıllardaki tek soru yanıt buldu: "Kıskanmak bitiyor mu?" İşte detaylar...
Dizinin başrol oyuncularından Özgü Namal Kıskanmak dizisine dair kötü haberi katıldığı galada verdi.
Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal açıklamasında "Yeni sezon planı vardı ama şu anda şartlar ve koşullar çok uygun değil sanırım. Herhalde bu sezon sonunda final yapılacak. Öyle biliyorum" dedi.
KISKANMAK'TA NE OLDU?
Öte yandan Kıskanmak dizisinde bir yıllık zaman atlaması yaşanmıştı. Mükerrem’in ansızın ortaya çıkışı, tüm dengeleri altüst etmişti. Yaşanan zaman atlaması seyirciyi mutlu etmezken reytinglerdeki dalgalanmada son dönemde dikkat çekiyordu.