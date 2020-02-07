Özge Yağız kimdir Yemin'in Reyhan'ı güzelliği ile TT oldu
Özge Yağız kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları günün konusu oldu. Kanal 7 ekranlarında günlük olarak yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren duru güzelliği ile dikkat çeken Özge Yağız twitter'da TT oldu binlerce yorum aldı. Peki kimdir bu özge Yağız hangi dizilerde rol aldı?
Güzel oyuncu Özge Yağız twitter'da TT oldu herkes Özge Yağız kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Günlük yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız hakkında merak edilenleri derledik.
Kanal 7'de Reyhan rolüne hayat veren genç oyuncu birden sosyal medyanın gündemine düştü. Hayranları Twitter'da "Özge Yağız aşırı güzelsin" etiketi açtı ve kısa sürede binlerce yorum alan etiket Trend Topic olmayı başardı.
Dizide, 22 yaşındaki güzel oyuncu taşrada doğmuş; geleneksel tarzda yetişmiş, terbiyeli bir aile kızını canlandırıyor. Günlük hayatında da mütevazi ve kameralardan uzak bir hayat yaşayan Özge Yağız aslen İstanbullu.
Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezun olan oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşadı.