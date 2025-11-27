Özge Yağız iki yıllık aşkını bir kalemde sildi! Partneri ile aşk mı yaşıyor?
Yemin, Adını Sen Koy, Sol Yanım, Baba ve İçimizden Biri gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Özge Yağız, özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Yağız'ın ayrılık kararına dair detaylar...
2023’ten beri birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Burak Berkay Algül ile yollarını ani bir kararla ayıran Yağız hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Özge Yağız ve Burak Berkay Algül’ün ilişkisi, 2023’te Safir dizisinin setinde başlamış, kısa sürede aşka dönüşmüştü. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çift, ara sıra sosyal medya paylaşımlarıyla romantik karelerini takipçileriyle paylaşmıştı.
Ancak son dönemde farklı şehirlerde çalışmaları nedeniyle uzak kalan ikili, geçtiğimiz hafta ilişkilerini noktaladı.
Evliliğe doğru ilerlediği düşünülen çiftin ayrılığı herkesi şaşkına çevirirken, gündeme bomba etkisi yaratan bir iddia düştü.