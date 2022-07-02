Özge Ulusoy'dan kriz çıkaran hamle! Yıllardır gizli yaşadığı aşkını ilan etti, herkes o paylaşımı konuştu!

''Sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyoruz''

Uzun yıllardır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Ulusoy, "Sevgiliniz ile sizi göremiyoruz" denmesi üzerine "O işi gereği başka alanda. Biz de pek görüntü vermek istemiyoruz.