Özge Ulusoy'dan kriz çıkaran hamle! Yıllardır gizli yaşadığı aşkını ilan etti, herkes o paylaşımı konuştu!
Yıllardır iş insanı Ömer Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir hamleyle bütün sevenlerini şaşırttı. Sevgilisinin doğum gününde paylaştığı o fotoğrafla gündeme gelen Ulusoy, daha öncesinde internette isimlerini aratınca birlikte oldukları fotoğrafların çıkmamasının onları sevindirdiği yönünde bir açıklamada bulunmuştu. Bakın kendi sosyal medya hesabından ne paylaştı...
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla da dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Uzun yıllardır aşk yaşadığı iş insanı Ömer Faruk Çolakoğlu ile aşklarını adeta ilan etti...
Özge Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir davette özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.
''Sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyoruz''
Uzun yıllardır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Ulusoy, "Sevgiliniz ile sizi göremiyoruz" denmesi üzerine "O işi gereği başka alanda. Biz de pek görüntü vermek istemiyoruz.
Geziyoruz ama sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyoruz. İnternette Faruk'u aratınca ikimizin pek fotoğrafı görünmüyor. Bu durumu seviyoruz" dedi.