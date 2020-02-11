Özge Ulusoy'dan bomba estetik itirafı eski hali olay olmuştu
Bir dönem eski hali ve makyajsız haliyle çok konuşulan Özge Ulusoy, estetik itirafında bulundu. Ulusoy, 2. Sayfa programından Asiye Acar'ın soruları yanıtladı.
Bir dönem eski hali sosyal medyada yayılınca olay olan Özge Ulusoy, Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programından Asiye Acar'a samimi itiraflarda bulundu. Ulusoy'un estetik üzerine söyledikleri herkesin dikkatini çekti.
Makyajsız bir şekilde sosyal medya hesabı Instagram'da fotoğraf paylaşmasının ardından Özge Ulusoy'un bir dönem seneler önceki hali çok konuşuldu. Estetik iddialarını her seferinde yalanlayan Ulusoy'un eski hali, kendisini yalanlar nitelikteydi.
Şimdilerde podyumları sallayan, fit fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken sosyal medyada da beğeni yağmuruna tutulan Özge Ulusoy, eski halinin lafını hiç açmadan yine bomba estetik itirafları yaptı. Ulusoy, estetiğe dair şunları söyledi:
"İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı.''