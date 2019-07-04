Özge Ulusoy kural bozdu! İlk defa sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile fotoğraf paylaştı!

Ünlü manken Özge Ulusoy, son zamanlarda adının çeşitli dedikodulara karışmasının ardından ilk defa kural bozarak sevgilisiyle sosyal medya hesabı Instagram'a fotoğraf yükledi. Bir süre önce iş insanı Faruk Çolakoğlu ile bir beraberliğe başlayan Ulusoy, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.