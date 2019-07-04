Özge Ulusoy kural bozdu! İlk defa sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile fotoğraf paylaştı!
Özge Ulusoy, ilk kez sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile fotoğraf paylaşarak doğum gününü kutladı.
Ünlü manken Özge Ulusoy, son zamanlarda adının çeşitli dedikodulara karışmasının ardından ilk defa kural bozarak sevgilisiyle sosyal medya hesabı Instagram'a fotoğraf yükledi. Bir süre önce iş insanı Faruk Çolakoğlu ile bir beraberliğe başlayan Ulusoy, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Özge Ulusoy, dün Instagram hesabına sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile beraber çekildiği bu fotoğrafı yükleyerek beraber görüntülenmekten kaçtığı sevgilisiyle paylaşımda bulundu. Ünlü manken, ''İyi ki'' notuyla paylaştığı fotoğrafta ''mutlu yıllar aşkım'' diyerek Çolakoğlu'nun doğum gününü kutladı.
Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu çiftinin bir süre önce evlenmeye karar verdikleri gündeme gelmiş fakat hemen ardından haklarında ayrılık haberleri çıkmıştı.
Ayrılık haberlerinde neden olarak Faruk Çolakoğlu'nun ailesinin bu ilişkiye karşı olduğu söylenmişti.