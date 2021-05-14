Özge Ulusoy gazetecilere yakalanınca paniğe kapıldı: Hemen uzaklaş
38 yaşındaki manken ve oyuncu Özge Ulusoy, kameraları görünce paniğe kapıldı.
Aşk hayatı ve estetikli görüntüsüyle sık sık magazin gündemine gelen 38 yaşındaki Özge Ulusoy, iki yıldır birlikte olduğu ve daha önce görüntülenmelerine rağmen "Kaçıp gizlenmiyoruz" dediği sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile yine köşe kapmaca oynadı.
Nişantaşı’nın arka sokaklarında kahve almak için gezintiye çıkan Özge Ulusoy-Faruk Çolakoğlu ikilisi, basın mensuplarını fark edince panikledi.
Ünlü model, bu sırada, hemen yanındaki sevgilisine ‘Bizi çekecekler hemen uzaklaş’ diyerek uyarınca iş insanı arkasına bakmadan hızlı adımlarla başka bir sokağa girdi.
Aksi yönlere ayrılarak yürüyen ikiliden Ulusoy ise basın mensuplarına el sallayıp poz verirken, bu sırada telefonlaşan ikili, birlikte görüntü vermemek için bir müddet sonra Ulusoy’un Nişantaşı’ndaki evinde bir araya geldi.