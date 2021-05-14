Özge Ulusoy gazetecilere yakalanınca paniğe kapıldı: Hemen uzaklaş

Aşk hayatı ve estetikli görüntüsüyle sık sık magazin gündemine gelen 38 yaşındaki Özge Ulusoy, iki yıldır birlikte olduğu ve daha önce görüntülenmelerine rağmen "Kaçıp gizlenmiyoruz" dediği sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile yine köşe kapmaca oynadı.