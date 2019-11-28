Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis cezası verildi
Kadın dizisinin başarılı oyuncusu Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcının cezası belli oldu.
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın'da başrol oynayan Özge Özpirinçci’nin yeğeni bakıcısı tarafından şiddete maruz kalmış, başarılı oyuncu sosyal medya hesaplarından bu şiddeti ifşa ederek yardım istemişti.
Özge Özpirinçci’nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Özbekistan uyruklu bakıcı, “çocuğu kasten yaralama” suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. “Kötü muamele” suçundan ise beraat etti.
Özprinçci’nin 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.’ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva’nın “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.