Özge Özpirinçci'nin itirafları olay! 3 kez estetik yaptırmış herkes şok oldu

33 yaşındaki Özge Özpirinçci, YouTube programında bomba itiraflara imza attı. Fakat Özpirinçci'nin en dikkat çeken itirafları estetiğe dair itirafları oldu. Hayranlarının makyajsız görmeye alışık olduğu ve saçındaki beyazları boyatmayan Özpirinçci, meğer tam 3 kez estetik yaptırmış.