Özge Özpirinçci'nin itirafları olay! 3 kez estetik yaptırmış herkes şok oldu
Kadın dizisinin başarılı başrolü Özge Özpirinçci, estetik itiraflarıyla duyanların ağzını açık bıraktı. YouTube programında hepsini bir bir anlattı.
Kadın dizisindeki performansıyla herkesin takdirini toplayan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, YouTube'da yayımlanan Moda ve Sosyete programına katıldı. Doğal güzelliğiyle ön planda olan Özpirinçci'nin estetik yaptırdığını söylemesi herkesi şaşırttı.
33 yaşındaki Özge Özpirinçci, YouTube programında bomba itiraflara imza attı. Fakat Özpirinçci'nin en dikkat çeken itirafları estetiğe dair itirafları oldu. Hayranlarının makyajsız görmeye alışık olduğu ve saçındaki beyazları boyatmayan Özpirinçci, meğer tam 3 kez estetik yaptırmış.
Özge Özpirinçci, yüzündeki estetikleri şu sözlerle itiraf etti:
''Dişlerimi sıktığım için çeneme botoks yaptırıyorum. Diğer botoks boynumda. Çünkü boyun kaslarım çok belli oluyor.''
Özpirinçci, bir kez de alnında bulunan çizgiye botoks yaptırdığını itiraf edip ''Yüzümde hiç dolgu yok'' dedi.