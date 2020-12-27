Özge Özpirinçci'den olay sözler: Sansür koymadan yayınlayabilecek misiniz?
Alışveriş yaparken kameralara takılan Özge Özpirinçci basın mensuplarına "sansür koymadan yayınlayabilecek misiniz?" sözleri olay oldu.
Son olarak ekranlara Kadın dizisiyle gelen 34 yaşındaki başarılı oyuncu Özge Özpirinçci önceki gün Etiler'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Genç oyuncunun söylediği sözler magazin gündeminde olay oldu.
Oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün Etiler'de alışveriş yaptı. Kısa bir tur sonrası alışveriş merkezinden çıkan oyuncu, sonrasında Arnavutköy'e kadar yürüdü.
Siyahlar içinde görüntülenen Özpirinçci, maskesini uzun süre çıkartarak yoluna devam etti.
Nefes almakta zorlandığı görülen oyuncu, sonrasında yeniden maskesini takmayı ihmal etmedi.