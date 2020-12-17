Özge Özpirinçci'den müjdeli haber geldi! Burak Yamantürk ile görüntülendi
ETİLER'de kameraların objektifine takılan Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, Ege'de olmaktan keyif aldıklarını dile getirdiler. Özpirinçci, sevenlerine müjdeli haberi de verdi.
Uzun bir süredir beraber olan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Etiler'de alışveriş turu yaparken basın mensuplarının kameralarına takıldı. İkili, kısa bir sohbet etti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, ikili, "İstanbul'da bazı işlerimiz vardı, o yüzden döndük. Burada biraz daha kaldıktan sonra Ege'ye döneceğiz. Orada dinleniyoruz, huzur içindeydik" dedi.
Özge Özpirinçci, sevenlerine müjdeyi de şu sözlerle verdi:
"Setlere geri döneceğim. Şu anda okuduğum çok güzel bir senaryo var. Olursa çok güzel bir iş olacak."
Ayrıca Özge Özpirinçci, pandemi sürecini evde geçirdiklerini de dile getirdi.