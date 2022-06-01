Özge Özpirinçci'den muhabirlere sitem! Çekmeyin kucağımda bebeğim var....
Geçtiğimiz aralık ayında kendi gibi meslektaşı Burak Yamantürk ile kızı Mercan'ı kucağına alan, rol aldığı dizilerle adından söz ettiren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, Bodrum'da bir AVM çıkışında muhabirler tarafından görüntülendi! Basın mensuplarının görüntü almalarına sinirlenerek " Kucağımda bebeğim var" çekmeyin dedi!
Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolü paylaşan ve paralı bir platforma film çeken oyuncu Özge Pirinççi yaz sezonunu açtı. Kızı Mercan ile Bodrum'a gelen ekranların sevilen oyuncusu Özge Özpirinçci alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı! Kızı kucağındayken fotoğraflarının çekilmesine sitem etti.
Basın mensuplarına sitem etti!
Özpirinçci, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, basın mensuplarından görüntü almamalarını isteyerek; "Kucağımda bebeğim var, çekmeyin" dedi.
Kızını kamufule etti..
Kızını kucağında kamufule ederek, hızla aracına binen güzel oyuncu uzun süre de bebek arabasını kapatmaya çalıştı.
Hamilelik kilolarından kurtuldu!
Taze anne Özpirinçci'nin doğum sonrası fazla kiloları verdiği de dikkatlerden kaçmadı..