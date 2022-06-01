Özge Özpirinçci'den muhabirlere sitem! Çekmeyin kucağımda bebeğim var....

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolü paylaşan ve paralı bir platforma film çeken oyuncu Özge Pirinççi yaz sezonunu açtı. Kızı Mercan ile Bodrum'a gelen ekranların sevilen oyuncusu Özge Özpirinçci alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı! Kızı kucağındayken fotoğraflarının çekilmesine sitem etti.