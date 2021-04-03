Özge Özpirinçci sinirden köpürdü 'polis baskını' haberlerine sert çıktı
Özge Özpirinçci, geçtiğimiz gün 35. yaş gününü arkadaşlarıyla Yeniköy'de kutlarken şikayet edildi. Polis gelince ise herkes dağıldı, haberlere sert çıktı.
Yeniköy’deki evinde doğum günü partisi veren oyuncu Özge Özpirinçci'nin evini polis bastı. 35. yaşını kutlayan Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk'ün ''Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz'' dediği ve basına küfür ettiği ileri sürüldü.
Oyuncunun doğum günü partisine; sevgilisi Burak Yamantürk, Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ, Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler katıldı. Oyuncular, lüks villanın bahçesinde müzik çalarak, eğlenip sohbet etti. Komşuların rahatsız olup polisi araması sonrası olay yerine gelen ekipler ünlü isimlerin tepkisiyle karşılaştı.
Mekan çıkışı, Pirinçci'nin avukatının evinde kutlamaya devam eden grup ,polis baskınıyla neye uğradığını şaşırdı.. Burak Yamantürk, olayı çeken gazetecilere tepki gösterirken; Murat Dalkılıç "Polis baskınını görmedim, siz çağırdınız galiba" dedi. Evden en son ayrılan Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu çiftinden Tüzünataç ise; gazetecilere "Sayenizde" diyerek tepki gösterdi.
Basın mensuplarının görüntü alması karşısında anlamsız bir tepki gösteren Burak Yamantürk, "Evin içerisini de çek a..." diyerek, bağırıp küfretti.