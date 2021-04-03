Özge Özpirinçci sinirden köpürdü 'polis baskını' haberlerine sert çıktı

Oyuncunun doğum günü partisine; sevgilisi Burak Yamantürk, Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ, Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler katıldı. Oyuncular, lüks villanın bahçesinde müzik çalarak, eğlenip sohbet etti. Komşuların rahatsız olup polisi araması sonrası olay yerine gelen ekipler ünlü isimlerin tepkisiyle karşılaştı.