Özge Özpirinçci sevgilisi Burak Yamantürk için parti verdi o detay dikkat çekti
Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk'ün doğum günü için parti düzenledi. Gecede Oğulcan Engin ve Leyla Feray'ın fotoğrafı dikkatlerden kaçmadı.
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın başarılı oyuncusu Özge Özpirinçci, 2014'te Tatar Ramazan dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Burak Yamantürk için sürpriz doğum günü partisi organize etti.
Ünlü çiftin 5 yıllık ilişkileri dolu dizgin devam ederken Özpirinçci'nin düzenlediği doğum günü partisine, Berrak Tüzünataç, Boran Kuzum, Meriç Aral, Ece Yörenç, Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz gibi birok ünlü isim katıldı.
Özpirinçci, gecenin sonunda 36. yaşına basan sevgilisine olan aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ifade etti.
Ünlü oyuncu, paylaşımına "Yılın en sevdiğim günlerinden biri Burak Yamantürk'ün doğum günü. Birlikte görüyoruz, gülüyoruz, ağlıyoruz, tartışıyoruz, beğeniyoruz, kızıyoruz, korkuyoruz, yaşıyoruz ve büyüyoruz. Seni çok seviyorum Burak! İyi ki doğmuşsun! Nice huzurlu senelere!" notunu düştü.