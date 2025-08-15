Özge Özpirinçci reklam tekliflerini reddediyordu! Bakın nedeni neymiş...
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, reklam tercihlerinde son derece seçici davrandığını belirterek, "Bunu yapmayan tek anne olabilirim" sözleriyle dikkat çekti. Kullanmadığı ya da güvenmediği hiçbir markanın yüzü olmayacağını vurgulayan Özpirinçci, bugüne kadar hiçbir çocuk ürünü reklamında yer almadığını ve bu konuda taviz vermeyeceğini söyledi.
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, hem ekrandaki hem de gerçek hayattaki yolculuğuna dair YouTube'da yayınlanan "Ne Olursan Ol Rahat Ol" isimli programa samimi açıklamalarda bulundu. Sandık Kokusu dizisinde Demet Akbağ ile anne-kız olarak kamera karşısına geçmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Özpirinçci, çocukluğunda ailesiyle izlediği Akbağ'ın tiyatro performanslarını hatırlatarak bu deneyimi "hayalimdeki buluşma" olarak tanımladı. Annelik serüvenini, kızı Mercan'ın voleybolcu Melissa Vargas'a olan hayranlığı üzerinden anlatan oyuncu, doğa yürüyüşlerini ve sette olmayı meditasyon olarak gördüğünü, reklam projelerinde ise yalnızca güvendiği markalarla iş birliği yaptığını söyledi.
DEMET AKBAĞ İLE ANNE-KIZ ROLÜNDE
Sandık Kokusu dizisinde Demet Akbağ ile anne-kız olarak kamera karşısına geçmenin kendisi için özel bir deneyim olduğunu vurgulayan Özpirinçci, çocukluğunda ailesiyle Demet Akbağ'ın tiyatro oyunlarını izlediklerini anlattı. Dizide geçen "Kötülere bir şey olmaz kızım, iyiler kıyamaz da ondan" repliğinin günümüzü çok iyi anlattığını söyledi.
"KIZIM VARGAS HAYRANI"
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kızı Mercan ile paylaştığı özel bir anı üzerinden anneliğin hayatındaki etkilerini anlattı. Mercan'ın voleybolcu Melissa Vargas'a olan hayranlığını ve onunla tanışma hikâyesini paylaşan Özpirinçci, bu süreçte annelik duygusunun ne kadar dönüştürücü olduğunu vurguladı. Mercan'ın ilk kez televizyonda izlediği Vargas'ı çok sevdiğini belirten oyuncu, "Anne, Vargas'ın kucağına gitmek istiyorum" diyen kızının bu isteğini yerine getirmek için harekete geçti. Bir voleybol maçına davet edilen ikili, karşılaşma sonrası sahada Vargas ile bir araya geldi. Mercan'ın, Vargas'a koşarak sarıldığı anların hem kendisi hem de Vargas için unutulmaz olduğunu dile getirdi.
Annelik deneyiminin, hayatındaki öncelikleri kökten değiştirdiğini ifade eden Özpirinçci, "Çocuğumun isteklerini önemseyerek onun dünyasına dokunmak, bana hem olgunluk kazandırıyor hem de hayata başka bir pencereden bakmamı sağlıyor" dedi. Mercan'ın, insanlardaki samimiyeti kolayca fark eden bir çocuk olduğunu da belirten oyuncu, kızının bu özelliğiyle gurur duyduğunu sözlerine ekledi.