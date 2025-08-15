Özge Özpirinçci reklam tekliflerini reddediyordu! Bakın nedeni neymiş...

"KIZIM VARGAS HAYRANI"

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kızı Mercan ile paylaştığı özel bir anı üzerinden anneliğin hayatındaki etkilerini anlattı. Mercan'ın voleybolcu Melissa Vargas'a olan hayranlığını ve onunla tanışma hikâyesini paylaşan Özpirinçci, bu süreçte annelik duygusunun ne kadar dönüştürücü olduğunu vurguladı. Mercan'ın ilk kez televizyonda izlediği Vargas'ı çok sevdiğini belirten oyuncu, "Anne, Vargas'ın kucağına gitmek istiyorum" diyen kızının bu isteğini yerine getirmek için harekete geçti. Bir voleybol maçına davet edilen ikili, karşılaşma sonrası sahada Vargas ile bir araya geldi. Mercan'ın, Vargas'a koşarak sarıldığı anların hem kendisi hem de Vargas için unutulmaz olduğunu dile getirdi.