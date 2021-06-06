Özge Özpirinçci hamile! Burak Yamantürk'le sevgili olan ünlü isim gerçeği açıkladı
Uzun bir süredir Burak Yamantürk ile birlikte olan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, Instagram'dan gerçeği açıkladı.
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, 6 senedir mutlu bir ilişki yaşıyor. İkili, hakkında bugün bir iddia atıldı. İddialara göre, ünlü çift anne-baba olmaya hazırlanıyor. Hamilelik haberi git gide yayılırken gerçeği Özge Özpirinçci açıkladı.
9 haftalık hamile olduğu iddialarına cevap veren ve müjdeli haberi açıklayan Özge Özpirinçci, 13 haftalık hamile olduğunu söyledi. Özpirinçci ayrıca, tebrik eden, mutluluklarını paylaşan herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Salih Bademci’yle birlikte rol aldığı yeni dizisi İlk ve Son'un çekimlerine kısa süre önce başlayan Özge Özpirinçci'nin hamileliğinin ardından sette alarma geçildi.
Cem Karcı’nın yönettiği dizide ekip, oyuncunun karnı belirginleşmeden önce çekimlerin tamamlanması için çalışmalara hız verdi. Yakın plan sahnelerin çekimleri de yeniden planlandı.