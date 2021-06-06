Özge Özpirinçci hamile! Burak Yamantürk'le sevgili olan ünlü isim gerçeği açıkladı

9 haftalık hamile olduğu iddialarına cevap veren ve müjdeli haberi açıklayan Özge Özpirinçci, 13 haftalık hamile olduğunu söyledi. Özpirinçci ayrıca, tebrik eden, mutluluklarını paylaşan herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.