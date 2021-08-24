Özge Özpirinçci bebeğine 'Üzüm' ismini verecekmiş! 'Lütfen çocuğuna bunu yapma'

Bir kız çocuğu dünyaya getireceksin. Onun geleceği için endişeleniyor musun?

Açıkçası toplumsal kültür açısından değil, doğa ve gezegen açısından endişelerim var. Çünkü kız ya da erkek fark etmez, dünyaya getireceğim canlının her şeyden önce doğaya saygılı olmasını isterim. Çünkü biz toplum olarak birbirimizi iyileştirebiliriz. Daha iyi günlere doğru gideceğiz, bunun için çabalıyoruz.