Özge Özpirinçci açıkladı: "Yıllardır beklediğim değişim gerçekleşti"
Özge Özpirinçci, geçtiğimiz gün sevgilisi Burak Yamantürk ile birlikte Etiler'de objektiflere takıldı. Güzel oyuncu samimi açıklamalarda bulundu.
Özge Özpirinçci ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Yamantürk, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Pandemi kurallarına uyarak maske taktığı görülen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
114
Habertürk'ün haberine göre, saçlarını kestirerek yeni bir imaj değişikliğine gittiği gözlerden kaçmayan Özpirinçci, yeni stilinin beğenildiğini ifade etti.
214
34 yaşındaki güzel oyuncu Özge Özpirinçci, geçtiğimiz günlerde yeni saçının fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
314
Oyuncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çevremden çok güzel tepkiler aldım. Siz de beğendiniz mi? Ben beğendim" şeklinde konuştu.
414