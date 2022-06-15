Özge Özder'in dikkat çeken açıklaması: "Ana roller hep erkek egemen. Kadın başrol çok az"
Sadakatsiz, Umutsuz Ev Kadınları, Mucize Doktor, Dudaktan Kalbe gibi dizilerle adını duyuran güzel oyuncu Özge Özder, oyunculuk sektörüyle ilgili isyan etti. Özge Özder, sektördeki erkek egemenliğini eleştirerek, "Kadın başrol çok zor bulunuyor. Eşitlikten yanayım" dedi.
Geçtiğimiz ay ekranların sevilen dizisi Sadakatsizde Derya karakterini canlandıran Özge Özder, yaptığı açıklamada oyunculuk sektöründeki eşitsizlikten bahsetti. Cinsiyet ayrımının yapıldığını söyleyen Özder, sektördeki erkek başrol oyuncuların daha çok yer aldığını belirtti.
"Kadın başrol çok zor bulunuyor. Eşitlikten yanayım" dedi.
Özder, tarihsel rollerin erkekler üzerinden daha çok gittiğini ifade etti.
Özder, "Dünyada da bu böyle, kraliçelerden daha çok krallar var. Ana roller hep erkek egemendir ve çok iyi kadın başrol çok zor bulunur. Bu değişemeyecek bir şey değil, eşit olsun yeter' dedi.