Özge Özder'i hiç böyle görmediniz! Mucize Doktor'un Kıvılcım'ının cesur pozları olay
Bugünlerde en çok izlenen ve konuşan dizilerin başında Fox TV'de ekrana gelen Mucize Doktor dizisi var. Mucize Doktor'un oyuncuları da sürekli konuşuluyor. Dizide Kıvılcım rolünü oynayan Özge Özder'in pozları olay oldu.
Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren seyirciyi ekran başına kilitleyen Mucize Doktor verdiği mesaj ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Rakiplerini reyting listelerinde alt üst eden dizinin senaryosu kadar oyuncuları da seyirci tarafından mercek altında.
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Reyting rekorları kıran dizideki başarılı oyunculuğuyla göz dolduran hastanenin müdür yardımcısı Kıvılcım'ın sosyal medyadaki cesur paylaşımları dizinin hayranlarını çok şaşırttı.
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Dizide 30'lu yaşlarının sonunda olan Kıvılcım, Beliz'in üvey annesidir. En büyük amacı Beliz'den kurtulup hastanenin başına geçmek olan Kıvılcım'ın sinsi planları seyirciyi zaman zaman çıldırtmaktadır.
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41 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medyada, dizideki halinden oldukça uzak bir profil çiziyor.
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