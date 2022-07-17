Özge Özder'den olay yaratacak Sadakatsiz itirafları! "Beni ekonomik kullandılar"
İlk çocuğu Eva Luna'yı geçtiğimiz yıl kucağına alan ünlü oyuncu Özge Özder katıldığı gündüz kuşağı programında hamileyken set hayatında yaşadıklarını anlattı.
Geçtiğimiz haftalarda final yapan Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in final yapması ile katıldığı programda set hayatıyla ilgili konuşan Özge Özder "Beni ekonomik kullandılar" dedi.
Hülya Koçyiğit'in gündüz kuşağı programı Film Gibi Hayatlar'a konuk olan Özge Özder hamilelik sürecinde rol aldığı Sadakatsiz dizisi hakkında konuştu.
Sinan Güleryüz ile 2018 yılında evlenen ve ilk çocuğu Eva Luna Güleryüz'ü kucağına alan Özge Özder yapımcısının bu konuda kendisine destek çıktığını belirtti.
Özder "Ben işi kabul ettikten sonra hamile olduğumu öğrendim. Doktorun, ‘Henüz ailelere söylemeyin. Ne olur ne olmaz’ dediği dönemdi. Ama sanki bir şey gizlemiş gibi olacaktım. Belki yollarına başka oyuncu ile devam edeceklerdi. O yüzden eşimden sonra ilk öğrenen Fatih Aksoy oldu."