Özge Özder'den olay yaratacak Sadakatsiz itirafları! "Beni ekonomik kullandılar"

Özder "Ben işi kabul ettikten sonra hamile olduğumu öğrendim. Doktorun, ‘Henüz ailelere söylemeyin. Ne olur ne olmaz’ dediği dönemdi. Ama sanki bir şey gizlemiş gibi olacaktım. Belki yollarına başka oyuncu ile devam edeceklerdi. O yüzden eşimden sonra ilk öğrenen Fatih Aksoy oldu."