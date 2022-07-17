BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87

Özge Özder'den olay yaratacak Sadakatsiz itirafları! "Beni ekonomik kullandılar"

Özge Özder'den olay yaratacak Sadakatsiz itirafları! "Beni ekonomik kullandılar"

İlk çocuğu Eva Luna'yı geçtiğimiz yıl kucağına alan ünlü oyuncu Özge Özder katıldığı gündüz kuşağı programında hamileyken set hayatında yaşadıklarını anlattı.

Özge Özder'den olay yaratacak Sadakatsiz itirafları! "Beni ekonomik kullandılar"

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in final yapması ile katıldığı programda set hayatıyla ilgili konuşan Özge Özder "Beni ekonomik kullandılar" dedi.

18
Özge Özder'den olay yaratacak Sadakatsiz itirafları! "Beni ekonomik kullandılar"

Hülya Koçyiğit'in gündüz kuşağı programı Film Gibi Hayatlar'a konuk olan Özge Özder hamilelik sürecinde rol aldığı Sadakatsiz dizisi hakkında konuştu.

28
Özge Özder'den olay yaratacak Sadakatsiz itirafları! "Beni ekonomik kullandılar"

Sinan Güleryüz ile 2018 yılında evlenen ve ilk çocuğu  Eva Luna Güleryüz'ü kucağına alan Özge Özder yapımcısının bu konuda kendisine destek çıktığını belirtti.

38
Özge Özder'den olay yaratacak Sadakatsiz itirafları! "Beni ekonomik kullandılar"

Özder "Ben işi kabul ettikten sonra hamile olduğumu öğrendim. Doktorun, ‘Henüz ailelere söylemeyin. Ne olur ne olmaz’ dediği dönemdi. Ama sanki bir şey gizlemiş gibi olacaktım. Belki yollarına başka oyuncu ile devam edeceklerdi. O yüzden eşimden sonra ilk öğrenen Fatih Aksoy oldu."

48