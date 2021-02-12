Özge Özder doğum yaptı Sadakatsiz'de kimse anlamasın diye uğraşmıştı
Sadakatsiz dizisinde Derya rolünü canlandıran Özge Özder, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Kanal D'de yayımlanan, milyonlarca kişinin favori dizisi haline gelen Sadakatsiz dizisinde rol alan Özge Özder, dizi çekimlerinde karnını hep saklıyordu. Rolü gereği hamile olmaması gereken Özder ise çekimler boyunca kızıyla beraber rol almıştı.
Güzel oyuncu, dün ise ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan duyuran Özder, hamilelik pozlarını da paylaşmıştı.
42 yaşındaki sevilen oyuncu, doğumhaneye arkadaşları tarafından işte böyle uğurlandı.
Özder, Instagram'da paylaştığı fotoğrafına ise "Kucağımızdasın artık... Hoş geldin ay kızım..." yazdı.