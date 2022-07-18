Özge Gürel'in kombin fiyatı şok etti! Ayakkabısı gelinlikten pahalı!

Ayakkabısı gelinliğinden daha pahalı

Fenomenler Ne Giymiş isimli Instagram hesabının haberine göre, oyuncunun saten kısa gelinliğinin fiyatı 15 bin 800, dünyaca ünlü markaya ait olan inci detaylı ayakkabısı 28 bin TL, incili küpesi 16 bin 182 TL, beyaz gözlüğü için 6 bin 145 TL.