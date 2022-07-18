BIST 2.446
DOLAR 17,44
EURO 17,79
ALTIN 961,79

Özge Gürel'in kombin fiyatı şok etti! Ayakkabısı gelinlikten pahalı!

Özge Gürel'in kombin fiyatı şok etti! Ayakkabısı gelinlikten pahalı!

Magazin dünyasının tanınan ismi Özge Gürel geçtiğimiz günlerde Serkan Çayoğlu ile dünya evine girmişti. Özge Gürel'in düğün kombini fiyatları ortaya çıktı.

Özge Gürel'in kombin fiyatı şok etti! Ayakkabısı gelinlikten pahalı!

Kiraz Mevsimi dizisi ile tanınan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, 7 yıllık birlikteliğin ardından nikah masasına oturmuştu. 

115
Özge Gürel'in kombin fiyatı şok etti! Ayakkabısı gelinlikten pahalı!

Özge Gürel'in gelinliği ve aksesuarlarının fiyatlarının ortaya çıkması sonrası sosyal medya sallandı.

215
Özge Gürel'in kombin fiyatı şok etti! Ayakkabısı gelinlikten pahalı!

Kanserli çocuklar için bağış yaptılar

Ünlü çift, Almanya'nın Karlsruhe kentinde mutluluğa 'evet' dedi. İkilinin nikah törenine sadece ailesi ve yakın çevresi katıldı. Gürel ve Çayoğlu, nikah hediyeleri için ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağış yaptı.

315
Özge Gürel'in kombin fiyatı şok etti! Ayakkabısı gelinlikten pahalı!

Ayakkabısı gelinliğinden daha pahalı

Fenomenler Ne Giymiş isimli Instagram hesabının haberine göre, oyuncunun saten kısa gelinliğinin fiyatı 15 bin 800, dünyaca ünlü markaya ait olan inci detaylı ayakkabısı 28 bin TL, incili küpesi 16 bin 182 TL, beyaz gözlüğü için 6 bin 145 TL.

415