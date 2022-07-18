Özge Gürel'in kombin fiyatı şok etti! Ayakkabısı gelinlikten pahalı!
Magazin dünyasının tanınan ismi Özge Gürel geçtiğimiz günlerde Serkan Çayoğlu ile dünya evine girmişti. Özge Gürel'in düğün kombini fiyatları ortaya çıktı.
Kiraz Mevsimi dizisi ile tanınan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, 7 yıllık birlikteliğin ardından nikah masasına oturmuştu.
Özge Gürel'in gelinliği ve aksesuarlarının fiyatlarının ortaya çıkması sonrası sosyal medya sallandı.
Kanserli çocuklar için bağış yaptılar
Ünlü çift, Almanya'nın Karlsruhe kentinde mutluluğa 'evet' dedi. İkilinin nikah törenine sadece ailesi ve yakın çevresi katıldı. Gürel ve Çayoğlu, nikah hediyeleri için ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağış yaptı.
Ayakkabısı gelinliğinden daha pahalı
Fenomenler Ne Giymiş isimli Instagram hesabının haberine göre, oyuncunun saten kısa gelinliğinin fiyatı 15 bin 800, dünyaca ünlü markaya ait olan inci detaylı ayakkabısı 28 bin TL, incili küpesi 16 bin 182 TL, beyaz gözlüğü için 6 bin 145 TL.