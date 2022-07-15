Özge Gürel-Serkan Çayoğlu Almanya'da bir ömür mutluluğa evet dedi! Bakın düğünleri nerede olacak
"Kiraz Mevsimi" nde rol alan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel dizi setinde tanışmış, aşklarını ilan etmişti. İlişkileri dolu dizgin devam eden çift aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. İkili muradına erdi, önceki gün Almanya'da nikah masasına oturarak evet dedi. Nikah hediyeleri için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağış yapan gözde çiftin düğünü ağustos ayında İtalya'nın Verona kentinde gerçekleşecek.
Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen dizisi "Kiraz Mevsimi"nde rol alan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel aşklarını ilan etmişti. İlişkileri parmakla gösterilen çift, aile arasında düzenlenen törenle yüzüklerini takmıştı. İkili muradına erdi, önceki gün Almanya'da nikah masasına oturarak bir ömür mutluluğa evet dedi. Nikah hediyeleri için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağış yapan gözde çiftin düğünü ağustos ayında İtalya'da gerçekleşecek...
Kiraz Mevsimi adlı dizide tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlilik kararı almıştı. İlişkileriyle parmakla gösterilen ünlü çift Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, yakın zamanda aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Ünlü çift sonunda muradına erdi. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel Almanya'da nikah masasına oturdu.
Kiraz Mevsimi dizisinde tanıştılar
Ünlü çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, mutluluklarıyla magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncular Kiraz Mevsimi adlı dizide tanıştıktan sonra ilişki yaşamaya başlamıştı. Çok uzun yıllardır aşk yaşayan çift, geçen günlerde evlilik yolundaki ilk adımı atmıştı.
Elinde çiçeğiyle istemeye gitti
Güzel oyuncu Özge Gürel'i ailesinden istemeye giden Serkan Çayoğlu eline çiçeğini çikolatasını almıştı.