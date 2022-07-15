Özge Gürel-Serkan Çayoğlu Almanya'da bir ömür mutluluğa evet dedi! Bakın düğünleri nerede olacak

Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen dizisi "Kiraz Mevsimi"nde rol alan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel aşklarını ilan etmişti. İlişkileri parmakla gösterilen çift, aile arasında düzenlenen törenle yüzüklerini takmıştı. İkili muradına erdi, önceki gün Almanya'da nikah masasına oturarak bir ömür mutluluğa evet dedi. Nikah hediyeleri için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağış yapan gözde çiftin düğünü ağustos ayında İtalya'da gerçekleşecek...