Özge Borak'tan evlilik itirafı! Eski eşi Ata Demirer ile ilgili ilk kez konuştu

İlk evliliğini 2006 yılında Bülent Şakrak ile yapıp 2010 yılında boşanan Özge Borak, ikinci evliliği olan Ata Demirer ile ilgili "Ata benim miladımdır" demişti. Katıldığı bir programda ise bu sözleri kendisine yeniden hatırlatılan Özge Borak, boşanmalarına rağmen bu sözünün arkasında olduğunu belirtti.