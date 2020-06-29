Özge Borak bikinili halini Instagram'dan paylaştı bakın altına ne yazdı
Yaz sezonunu bir türlü açamayan Özge Borak, sosyal medya hesabı Instagram'dan bikinili fotoğrafını paylaşarak altına yazdığı not ile dikkatlerini üzerine çekti.
Star TV ekranlarında yayımlanan İstanbullu Gelin dizisinin ardından televizyondan uzak kalan Özge Borak, deniz kum ve güneşten de uzak kaldı. Koronavirüs sebebiyle gelişen karantina süreci nedeniyle henüz denize girme fırsatı bulamayan oyuncu Özge Borak, henüz deniz sezonunu açamadı.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla denize girmek için ne kadar büyük bir heyecan duyduğunu gösteren güzel oyuncu son olarak kırmızı bikinili bir fotoğrafını paylaştı ve altına da şunları yazdı:
''Farzet ki bu fotoğraf dün çekilmiş ve yine Burcu Ören çekmiş. Yanımda yine Ezgi Görücüoğlu var. Farzet ki az önce denizden çıktın, karpuz hüpleteceksin.''
''Düşünmek bile güzel. Söyleye söyleye gerçek olacak. Hadi herkese iyi bir hafta olsun, mesela hafta sonu denize kavuşmuş olalım henüz kavuşamayanlar olarak.''