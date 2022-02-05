Özer Hurmacı Mihriban Hurmacı şiddet olayı ne ünlü futbolcudan son açıklama Mihriban Dinçer Hurmacı kimdir

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Mihriban Hurmacı boşanmanın eşiğinden dönerek barıştığı eşi Özer Hurmacı'nın kendisini darp ettiğini anlatarak kanlar içinde olduğu şiddet görüntülerini paylaştı. Futbolcu Özer Hurmacı ise eşi Mihriban Hurmacı'yla ilgili açıklama yaparak kendisini savundu.
Mihriban Hurmacı, geçen ay 'astroloji haritasında aldattığı gözüktüğü için' boşanmak üzere olduğu ve yeni yıl öncesi boşanmaktan vazgeçtiğini duyurduğu futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini söyledi. Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı giderek şikayetçi olan Mihriban Hurmacı, yaşadıklarını anlattı şu ifadelerle anlattı: Dün akşam saat 21.00’da Özer’in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Tartışmaya başladık. Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, “Seni gebertirim” diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarı zor attım.” Mihriban Hurmacı sosyal medya hesabından kanlar içindeki görüntülerini paylaştı ve çocuklarının önünde şiddet gördüğünü ifade etti.
Mihriban Hurmacı, Özer Hurmacı'nın telefonunda başka kadınların fotoğraflarını gördüğünü iddia etti: Eski futbolcu Özer Hurmacı ile geçtiğimiz günlerde ayrılan ve daha sonra barıştıklarına dair mutluluk pozlarını "Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın, Seni seviyorum Özer" notu paylaşan Mihriban Hurmacı, yaşadığı darp skandalının görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Çiftin tartışma sebebinin ise Özer Hurmacı’nın telefonundaki başka kadınlara ait mesaj ve fotoğraflar olduğu iddia edildi.
Mihriban Hurmacı'nın futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Mihriban Hurmacı, geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini söyleyerek şiddet görüntülerini tek tek yayınladı.
Şikayetçi oldu, Özer Hurmacı gözaltına alındı: Yüzünün kanlar içerisinde kaldığı fotoğrafları paylaşan Mihriban Hurmacı, Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu.Mihriban Hurmacı, eşi tarafından darbedildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasının ardından Özer Hurmacı gözaltına alındı.