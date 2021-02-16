Özel sektörde çalışan kadınların 4/1’i erkeklerin ise 4/3’ü psikolojik tacize maruz kalıyor

'Kadınların yüzde 25’i çalışmaya başladıkları 3 yıl içinde mobbinge uğruyor'

Araştırmanın detaylarını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Avunduk, şunları kaydetti: Mobbing bir grup insanın bir kişi ya da diğer bir grup üzerinde caydırma, rahatsızlık verme, psikolojik baskı kurma ve taciz uygulamasıdır.