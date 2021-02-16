Özel sektörde çalışan kadınların 4/1’i erkeklerin ise 4/3’ü psikolojik tacize maruz kalıyor
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, özel sektörde çalışan her 4 kadından 1’i ve her 4 erkekten 3’ü mobbinge (psikolojik taciz) maruz kalıyor. Kadınlar genelde yöneticilerinden, erkekler ise çalışma arkadaşlarından mobbing görüyor.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Avunduk, mobbingin iş performansına etkisini ölçmek için İstanbul’da 10 özel şirkette bine yakın çalışanla mobbing (psikolojik taciz) araştırması yaptı.
'Kadınların yüzde 25’i çalışmaya başladıkları 3 yıl içinde mobbinge uğruyor'
Araştırmanın detaylarını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Avunduk, şunları kaydetti: Mobbing bir grup insanın bir kişi ya da diğer bir grup üzerinde caydırma, rahatsızlık verme, psikolojik baskı kurma ve taciz uygulamasıdır.
Her 4 kadından 1’i çalışmaya başladığı 1 ile 3 yıl içinde mobbinge maruz kalıyor. Yani özel sektörde çalışan kadınların yüzde 25’i çalışmaya başladıkları ilk 3 yıl içinde mobbinge uğruyor.
'Erkekler genellikle iş arkadaşları tarafından mobbinge maruz kalıyor'
Avunduk, "Erkekler ise genellikle iş arkadaşları tarafından mobbinge uğruyor. Her 4 erkekten 3’ü mobbing görmüş." ifadelerini kullandı.