Özel okulun aldırdığı kitap setinin gerçek değerini öğrenince soluğu savcılıkta aldı Bakanlık soruşturma başlattı

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Nazan Akça Subaşı, “Okulların başlangıcında bütün veliler kitap kaygısına düşüyor. Kitaplar için kredi çeken velileri de biliyorum. Okul kitap listesi vermiyor ve sadece 1 kırtasiyede satıldığını söyledi. Kırtasiye de kitap listesi vermedi. Karton kapalı kutuda kitaplar satılıyor. Kitabı para verip satın almadan da açtırmıyorlar. Başka bir çaremiz olmadığı için kitapları aldım. Satın aldıktan sonra dışarıda seti 150-200 lira olacak kitaba aslında İngilizce seti dahil toplamda 2 bin lira etmeyecek sete bizden 15 bin lira istediler. Bu 15 bin lirayı da çaresizce ödedik” dedi.