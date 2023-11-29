Özel okulun aldırdığı kitap setinin gerçek değerini öğrenince soluğu savcılıkta aldı Bakanlık soruşturma başlattı
Adana'da kızını özel bir okula kaydettirip kitaplarına 15 bin lira para ödemek zorunda kalan Avukat Nazan Akça Subaşı, kendi araştırmasıyla kitapların değerinin 2 bin lira olduğunu öğrenince konuyu yargıya taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı da okul hakkında soruşturma başlattı.
Adana'da yaşayan Avukat Nazan Akça Subaşı, 9 yaşındaki kızı Dilda Ece'yi, merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan özel Altıneller Okulları’na kaydettirdi. İddiaya göre, ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirilen Subaşı'ya 15 bin liralık fatura çıkartıldı.
Kitapları internet ya da bir başka kitapevinden almak isteyen Subaşı, okul yönetiminden liste istedi ancak idare iddiaya göre bu teklifi reddederek, ‘Kitapları almazsanız kızınız sınavlara giremez. Kitaplarda online sınav şifresi var’ dedi.
Buna karşın Subaşı, kitapları aldı ve aldıktan sonra yayın evini internette araştırınca bir şok daha yaşadı. Kitapların değerinin 15 bin değil, yaklaşık 2 bin lira olduğunu gören Subaşı, konuyu yargıya taşıdı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Müdürlük de okulla ilgili soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı’na konuşan Nazan Akça Subaşı, “Okulların başlangıcında bütün veliler kitap kaygısına düşüyor. Kitaplar için kredi çeken velileri de biliyorum. Okul kitap listesi vermiyor ve sadece 1 kırtasiyede satıldığını söyledi. Kırtasiye de kitap listesi vermedi. Karton kapalı kutuda kitaplar satılıyor. Kitabı para verip satın almadan da açtırmıyorlar. Başka bir çaremiz olmadığı için kitapları aldım. Satın aldıktan sonra dışarıda seti 150-200 lira olacak kitaba aslında İngilizce seti dahil toplamda 2 bin lira etmeyecek sete bizden 15 bin lira istediler. Bu 15 bin lirayı da çaresizce ödedik” dedi.