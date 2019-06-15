Özel jetle bekarlığa veda! Game of Thrones'un yıldızının olay bekarlığa vedası!
Şarkıcı Joe Jonas'la geçen ay evlenen Game of Thrones yıldızı Sophie Turner (Sansa Stark), bekarlığa veda partisi düzenledi. Turner, arkadaşlarıyla özel jetle yolculuk yaptı.
Game of Thrones dizisinin yıldızı Sophie Turner, şarkıcı Joe Jonas’la geçen ay evlenmesine rağmen, önceki gün yakın arkadaşlarıyla ‘bekarlığa veda partisi’ düzenledi. Dizide Sansa Stark karakterini canlandıran 23 yaşındaki Turner’ın partisine, dizideki rol arkadaşı ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Maisie Williams da katıldı.
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Sophie Turner, Maisie Williams ile diğer parti katılımcıları, özel jetle İspanya’nın Benidorm şehri, Almanya’nın Berlin şehri ve Çekya’nın Prag şehrini gezdi.
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Berlin’de bir barda renkli peruklar takıp eğlenen Turner ve arakadaşları, bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.
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Turner ve arkadaşları Prag sokaklarında dolaşırken de görüldü.
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