Özel jetle bekarlığa veda! Game of Thrones'un yıldızının olay bekarlığa vedası!

Game of Thrones dizisinin yıldızı Sophie Turner, şarkıcı Joe Jonas’la geçen ay evlenmesine rağmen, önceki gün yakın arkadaşlarıyla ‘bekarlığa veda partisi’ düzenledi. Dizide Sansa Stark karakterini canlandıran 23 yaşındaki Turner’ın partisine, dizideki rol arkadaşı ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Maisie Williams da katıldı.